Carlos César: "Às vezes, foi muito penoso trabalhar" com PCP, BE e Verdes

O socialista Carlos César assume que por vezes foi penoso trabalhar com PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, os parceiros da maioria parlamentar.



O líder da bancada do PS falava este domingo à noite, em Portalegre, na abertura das jornadas de proximidade com os deputados socialistas e deixou críticas veladas aos parceiros da chamada “geringonça”.

Em final de legislatura, Carlos César deixa o desabafo sobre PSD e CDS, mas também aos parceiros da maioria parlamentar que suporta o Governo.

“Foi uma legislatura trabalhosa por que contamos com a negação da oposição e a negação da posição. Perceberam...", afirmou o líder parlamentar e presidente do PS.

"Tivemos o dobro do trabalho, porque tivemos que trabalhar, como é nossa obrigação, com aqueles que se nos opõem e tivemos que trabalhar, às vezes muito penosamente, com aqueles que nos dizem apoiar, mas estamos muito orgulhosos do resultado desse trabalho", atirou Carlos César.

Críticas à direita e à esquerda que o líder parlamentar do PS fez questão de acentuar em plena pré-campanha das europeias, que os socialistas não se deixem assustar por ninguém.

“Peço a todos que não se perturbem com os ataques que nos são feitos, com os ataques vindos de todos os lados como é próprio de um tempo pré-eleitoral”, apelou Carlos César.

O líder parlamentar do PS considera que a vitória do PS nas europeias é certa e assume que a legislatura e a governação serão sufragadas já nas eleições de 26 de maio.