Fejsa. “Nunca recusei jogar pela Sérvia”

O médio Fejsa esteve este domingo com a seleção da Sérvia no estádio da Luz, apesar de estar lesionado. Nas redes sociais, o jogador do Benfica aproveitou para esclarecer que nunca recusou jogar pela nacional.

No Instagram, Fejsa escreveu que “amanhã [segunda-feira] será um jogo emotivo para mim, porque sinto-me verdadeiramente em casa aqui. Queria jogar no estádio mais bonito, mas a lesão é mais forte”.

“Estou ao vosso lado irmãos e para que saibam nunca recusei jogar pela Sérvia”, acrescentou.

Na foto, tirada no estádio da Luz, Fejsa surge ao lado do selecionador sérvio.

A Sérvia defronta, esta segunda-feira, a seleção portuguesa no estádio da Luz, o segundo jogo de qualificação para o Euro 2020.