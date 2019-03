Ana Gomes sobre Luís Filipe Vieira. “Mantenho o que disse”

Ana Gomes, eurodeputada socialista, garante que mantém o que disse sobre o Benfica e Luís Filipe Vieira.

Reagindo à intenção dos encarnados e do presidente do clube de a processar após a entrevista a Record, Ana Gomes referiu à SIC Notícias: "Mantenho o que disse. Aguardo desenvolvimentos com toda a tranquilidade".

Ao jornal Record, a socialista disse considerar que há “um passado de delinquência ligado a Luís Filipe Vieira”, acrescentando argumentos em defesa de Rui Pinto, o pirata informático que está a aguardar julgamento em prisão preventiva.