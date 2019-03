Jovem piloto morre em prova de motociclismo em Espanha

Um jovem piloto de 14 anos morreu este domingo em prova de motociclismo no circuito espanhol de Jerez de la Frontera, na Andaluzia.

“Marcos Garrido Beltran foi uma vítima de uma queda. Foi rapidamente resgatado pelos serviços médicos do circuito, que decidiram transferi-lo de emergência para o hospital de Jerez, onde morreu quase uma hora após sua admissão", relatou a federação andaluza de motociclismo.

De acordo com o jornal Marca, o jovem piloto competia na classe Supersport 300, um campeonato regional de pequena cilindrada no qual muitas esperanças do motociclismo tentam fazer-se notar.