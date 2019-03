Dois aviões russos com 100 soldados aterram na Venezuela

Veja também:

Dois aviões da Força Aérea russa aterraram no sábado no principal aeroporto da Venezuela, com cerca de uma centena de soldados, avança a agência Reuters. A Rússia é um dos principais aliados do regime de Nicolás Maduro.

Um site de localização de aviões mostra que os dois aparelhos deixaram a Rússia rumo a Caracas, na sexta-feira. Um dos aviões regressou a casa este domingo.

Num dos voos viajou Vasily Tonkoshkurov, chefe das forças terrestres russas, e no outro seguiram 35 toneladas de material, avançou na rede social Twitter o repórter Javier Mayorca.

Os dois aviões são um Ilyushin IL-62, de transporte de passageiros, e um Antonov AN-124, aparelho militar de carga.

Partiram da base militar russa de Chkalovsky, na sexta-feira, e fizeram uma escala na Síria, de acordo com o site Flightradar24.

O avião de carga deixou Caracas no domingo à tarde, de acordo com a informação do site Adsbexchange.

A agência russa Sputnik adianta que responsáveis de Moscovo deslocaram-se à Venezuela para uma “troca de consultas”.

Os aviões russos foram enviados numa altura em que a Venezuela está mergulhada numa profunda crise política e económica, com uma luta de poder entre o Presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, e o Presidente Nicolás Maduro, que se recusa a sair do poder.