Melhor professor do mundo é um padre queniano que doa 80% do salário a alunos pobres

O prémio de Melhor Professor do Mundo de 2019 foi atribuído ao padre Peter Tabichi, que dá aulas numa zona rural do Quénia e doa a maior parte do seu salário aos seus alunos mais pobres.



Membro da ordem religiosa católica dos Franciscanos, o professor queniano vai receber um milhão de dólares, o equivalente a 880 mil euros.

O galardão anunciado numa cerimónia que decorreu no Dubai destaca o trabalho de um “professor excecional”.

O padre Peter Tabichi é elogiado pelos progressos alcançados numa escola com muitas carências, onde os alunos são muitos e os livros e outro tipo de material escolar são poucos.

O professor, que dá aulas no vale de Rift, uma zona remota do Quénia, tenta incutir aos seus alunos que “a ciência é o caminho a seguir”.

Peter Tabichi doa 80% do seu salário para ajuda aos seus alunos de uma escola na aldeia de Pwani, que de outra forma não teriam acesso a livros e uniformes.

“O dinheiro não é tudo”, afirma o sacerdote franciscano, que tem como missão promover a ciência no Quénia e em todo o continente africano.