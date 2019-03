Clientes da operadora NOS sem comunicações móveis e fixas

Os clientes da operadora NOS estão sem cobertura na rede móvel e fixa, em todo o país.



Ao que a Renascença apurou, trata-se de um problema técnico que já foi identificado.

As queixas dos clientes começaram a surgir há cerca de duas horas.

A empresa de comunicações não tem uma estimativa para quando possa ser retomada a normalidade do serviço.

Na conta da operadora NOS no Facebook, dezenas de clientes do Norte ao Sul do país queixam-se de não conseguiram realizar chamas através da rede fixa e móvel.