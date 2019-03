Clientes da operadora NOS estiveram várias horas sem comunicações móveis e fixas

"Informamos os nossos Clientes que todos os serviços já se encontram integralmente repostos. Lamentamos o sucedido e desde já agradecemos a sua compreensão", escreveu a operadora as redes sociais por volta das 21h30.

As queixas dos clientes de vários pontos do país começaram a surgir a meio da tarde de domingo.

Na conta da operadora NOS no Facebook, dezenas de clientes do Norte ao Sul do país queixaram-se de não conseguiram realizar chamas através da rede fixa e móvel.



De acordo com o último relatório de resultados da empresa, a cobertura de rede fixa da NOS abrange 327 mil lares e 4 milhões 779 mil subscritores de serviço móvel.



[notícia atualizada às 23h37]