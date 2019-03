​Um morto em Belmonte em despiste em que viatura caiu num poço

Um homem com 24 anos morreu este domingo num despiste no concelho de Belmonte, no qual o automóvel caiu num poço, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



Segundo a mesma fonte, o acidente de viação ocorreu na Estrada Municipal 563, na localidade de Enguias, tendo a viatura caído num poço de grandes dimensões.

O alerta foi dado às 13h32 pela GNR de Caria, mas desconhece-se a hora a que terá acontecido o despiste.

Para o local foram acionadas uma equipa de resgate e salvamento em grande ângulo da Covilhã e uma equipa de mergulhadores de Penamacor, que acabaram por retirar o corpo.

O óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã.

As equipas de regaste e salvamento e os mergulhadores prosseguem as buscas dentro do poço para assegurar que não existem mais vítimas.