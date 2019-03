Cabo Verde não vai à Taça das Nações Africanas

A seleção de Cabo Verde empatou 0-0 com o Lesoto e está fora da Taça das Nações Africanas (CAN).

A equipa treinada por Rui Águas precisava de ganhar e que a Tanzânia não vencesse o Uganda. Nem uma coisa nem outra: Cabo Verde empatou e a Tanzânia ganhou 3-0.

Nos “tubarões azuis” estavam dois conhecidos do futebol português: Ponck (D. Aves) e Babanco (Feirense).

Cabo Verde terminou o grupo em quarto e último lugar com cinco pontos, atrás do Lesoto, que somou seis, e dos apurados Tanzânia, com oito, e Uganda, com 13.

A CAN disputa-se entre 21 de junho a 19 de julho no Egito.