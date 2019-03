​Raio danifica uma das torres do Castelo de Mourão

Uma das torres do Castelo de Mourão, no distrito de Évora, ficou este domingo "muito danificada" na sequência de um raio provocado por uma trovoada, disse à agência Lusa a presidente do município, Maria Clara Safara.



"Foi um raio, durante uma trovoada durante a tarde, que atingiu a torre do castelo. A estrutura está muito danificada, estão interditas as visitas porque pode estar em risco de ruir", disse.

Maria Clara Safara adiantou ainda que no momento em que ocorreu esta situação havia pessoas no interior do castelo, mas que "não houve vítimas".

"Nós vamos ter amanhã [segunda-feira] uma avaliação técnica com a Direção Regional de Cultura do Alentejo porque pode estar em risco de ruir. Os acessos ao castelo estão interditos", acrescentou.

A presidente da Câmara de Mourão relatou ainda que algumas casas contíguas ao castelo ficaram sem eletricidade, situação que a EDP está a solucionar.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à Lusa que o alerta para esta ocorrência foi dado às 15h22, tendo deslocado para o local sete operacionais, auxiliados por duas viaturas, elementos da GNR e dos serviços municipais daquele concelho.