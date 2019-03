Braga vence Benfica na Taça de Portugal feminina

O Sp. Braga venceu o Benfica por 2-1 na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol feminino.

Darlene marcou para as encarnadas, ao minuto 25, mas as guerreiras do Minho deram a volta ao jogo, com golos de Jana e Ágata Filipa.

Curiosidade para o facto de os três golos terem surgido na sequência de cantos. O último foi mesmo um canto direto.

A segunda mão da meia-final disputa-se em Braga, em abril.

Esta foi a primeira derrota do Benfica, que comanda a segunda divisão, na temporada. Já o Sp. Braga comanda a I divisão do futebol feminino.

Na outra meia-final o Valadares Gaia venceu o Albergaria por 1-0.