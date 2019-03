​Investigador considera Conan Osiris "pedrada no charco" que pode dar vitória a Portugal

O tema "não é uma obra-prima literária nem musical, do ponto de vista da construção clássica de uma canção", como é "Amar pelos Dois", mas é, na opinião do estudioso, "uma originalidade, uma espécie de despertar de consciências", que faz a diferença e merece já o apoio de grupos de fãs.

No entanto, acrescentou, "tem assinatura própria e isso, no campo das artes, é o que faz futuro". E, portanto, poderá fazer com que "Portugal arrisque uma segunda vitória" ou "uma das melhores posições de sempre".

A política, no sentido do confronto com problemas sociais, "sempre existiu desde os anos 1960", mas, durante as diferentes fases do concurso, "o conceito de canção competitiva foi mudando".

Hoje, sublinhou, "os aspetos mais valorizados passam também pela componente visual e pela mensagem sociopolítica", embora o regulamento refira que "nenhuma letra, discurso, gestos de natureza política ou semelhante devam ser permitidos" na Eurovisão.

A primeira "pedrada no charco" de Portugal foi há 50 anos, quando, a 29 de março de 1969, se apresentou, em Madrid, com o tema "Desfolhada".

"Foi a primeira canção com conteúdo de intervenção em contexto do festival da RTP, com metáforas pelo meio", afirmou o investigador, lembrando que se "seguiram outros festivais e outras canções com mensagem sociopolítica, antes e depois do 25 de Abril", bem como na Eurovisão, em que se registaram "casos semelhantes em muitos dos anos".

Mas, para o investigador, "é inevitável compreender e aceitar as referências políticas e sociais e deixar que isso seja um fator de valorização e não um impedimento", num festival que, mais do que um concurso, "é um programa de televisão à escala planetária, em que a superação é tentada, ano após ano, nas tecnologias da organização e na qualidade distintiva dos concorrentes", concluiu.