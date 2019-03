Pânico no mar. As imagens do cruzeiro que esteve à deriva na Noruega

Atracou este domingo no porto de Molde, na Noruega, o cruzeiro que esteve à deriva durante uma tempestade. As imagens divulgadas mostram momentos de grande aflição a bordo do navio.



O “Viking Sky” levava cerca de 1.400 pessoas a bordo quando os motores falharam.

As equipas de resgate e salvamento conseguiram retirar, por helicóptero, 479 passageiros, a sua maioria idosos.

Cerca de 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.

O “Viking Sky” sofreu uma falha nos motores, no sábado, durante uma tempestade e emitiu um pedido de ajuda.

Ficou à deriva a cerca de uma centena de metros de terra, mas conseguiu sair da zona de perigo por meios próprios e imobilizou-se com a ajuda da âncora.

“Estivamos muito perto do desastre. O barco esteve a 100 metros de encalhar, até que conseguiram voltar a colocar os motores em funcionamento”, explicou o diretor da polícia norueguesa, Hans Vik, que chefiou a missão de salvamento.

Construído em 2017, o “Viking Sky” tem 227 metros de comprimento e 29 metros de largura.