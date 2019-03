Sporting conquista Superliga Europeia de Goalball

O Sporting conquistou este domingo os títulos europeus masculinos e femininos de Goalball.

Em masculinos, os leões venceram o GC Peun, da República Checa, por 12-6, e são bicampeões europeus.

Já em femininos, as atletas ganharam por 10-6 o BSI Copenhaga, da Dinamarca.

É o 33.º título europeu do Sporting.

GOALBALL - Superliga Europeia

Sporting 12-6 GC Peun

Sporting 10-6 BSI Copenhaga

"O Goalball é uma modalidade desportiva paralímpica criada exclusivamente para pessoas cegas e com baixa visão, foi originalmente desenvolvido em 1946 por dois médicos, o austríaco Hanz Lorenzen e o alemão German Sepp Reindle, com o propósito de apoiar a reabilitação dos soldados que haviam perdido a visão na II Guerra Mundial. O Goalball é jogado num campo indoor e as equipas têm três elementos cada. O objetivo do jogo é marcar golos na baliza adversária, disposta a toda a largura do campo, lançando uma bola que pesa 1,250 Kg e que está equipada com um dispositivo sonoro que permite aos jogadores identificar a sua trajetória. É por essa razão que o silêncio durante o jogo é essencial, e é igualmente entendido como um sinal de respeito para com os atletas e todos os outros elementos participantes. Em campo, todos os jogadores usam viseiras opacas, o que permite que atletas com diferentes graus de deficiência visual, participem em condições de igualdade. O Goalball é um desporto singular, uma vez que é a única modalidade desenvolvida originalmente para atletas com deficiência (todas as outras modalidades são adaptações de desportos originalmente concebidos para pessoas sem deficiência)."

Explicação: ANDDVIS (Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais)