Golfe. Ricardo Melo Gouveia terminou Open da Malásia na 70.ª posição

O português Ricardo Melo Gouveia terminou o Open da Malásia em golfe na 70.ª posição, depois de terminar a quarta e última volta em Kuala Lumpur com 75 pancadas, três acima do par do campo.

O golfista luso teve uma queda de 19 lugares em relação ao dia anterior, num dia em que entregou um cartão com três birdies (uma pancada abaixo do par), quatro bogeys (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

Ricardo Melo Gouveia acabou a prova com um acumulado de 291 pancadas (69+73+74+75), e alcançou 4.376 euros em prémios monetários.

A vitória na Malásia pertenceu ao australiano Scott Hend (438.905 euros), que bateu o espanhol Nacho Elvira no primeiro buraco de desempate, depois de ambos terem terminado com 273 pancadas.