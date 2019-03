João Sousa. “Contente pelo nível” que tem exibido em Miami

O tenista João Sousa revelou estar muito "contente por estar mais uma vez na terceira ronda de um Masters 1000", em Miami, depois da vitória de sábado frente ao norte-americano Steve Johnson, por 7-6 e 6-4.

“Estou contente pelo nível que exibi, com a vitória e por estar mais uma vez na terceira ronda de um Masters 1000", destacou o português e 41.º colocado do ranking ATP, que, graças ao triunfo diante o 31.º cabeça de série, igualou o feito alcançado há um ano em Miami.

Apesar de ter entrado mal no court 6, João Sousa sublinhou que conseguiu "dar a volta a um 'break' de desvantagem, ser fiel a um estilo de jogo bastante agressivo e fazer um bom encontro" ante Steve Johnson (38.º ATP).

"O primeiro set foi muito equilibrado e foi decido nos pequenos detalhes no 'tie-break'. Depois, no segundo set, fiz um break e as coisas acabaram por correr muito bem", explicou o minhoto, que vai agora defrontar o sul-africano Kevin Anderson, sétimo na hierarquia mundial.

Após o triunfo em singulares, João Sousa e o parceiro argentino Guido Pella voltaram a vencer, desta feita em pares, frente ao australiano Nick Kyrgios e o norte-americano Taylor Fritz, por 7-6 (7-4), 6-7 (3-7) e 10-8.

"Também estou muito satisfeito com a vitória nos pares. Foi um encontro muito exigente contra dois adversários que deram muita luta. Tanto o Taylor como o Nick são grandíssimos jogadores e nós tivemos de nos aplicar. No final, conseguimos arrancar a vitória", finalizou Sousa que, ao lado de Pella, garantiu a qualificação para a segunda ronda da competição de pares.