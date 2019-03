Fogo em Proença-a-Nova, que mobilizou cinco meios aéreos, está em resolução

O grande incêndio que deflagrou este domingo no concelho de Proença-a-Nova, em Castelo Branco, entrou em fase de resolução pelas 17h00.

De acordo com o comando de Operações de Socorro de Castelo Branco, permanecem no terreno 246 operacionais apoiados por 73 veículos que fazem o rescaldo e a vigilância do terreno.

O fogo teve início na freguesia de Montes da Senhora, pelas 11h00.

Chegou a ter três frentes ativas e cinco meios aéreos envolvidos no combate, mas não ameaçou habitações.

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 17h50, estavam ainda em curso cinco incêndios em todo o território do Continente, com cerca de 80 homens no terreno, 20 veículos e dois meios aéreos.

Na sexta-feira, a ANPC alertou para o perigo de incêndio rural, entre sábado e terça-feira, devido à subida da temperatura.

Segundo a Proteção Civil, o risco de incêndio, com níveis "elevado" a "muito elevado", ocorre em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo, distritos de Viseu, Aveiro, Guarda, Braga, Vila Real e Bragança.

Face a este cenário, a ANPC refere que "a queima de matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, está sujeita a autorização da autarquia local, devendo esta definir o acompanhamento necessário para a sua concretização, tendo em conta o risco do período e zona em causa".

[notícia atualizada às 18h01]