Fernando Santos. Sérvia “com espaço cria muitas complicações"

O selecionador nacional reconhece que a Sérvia tem características semelhantes à Ucrânia. Fernando Santos falou ainda de João Félix e das comparações que não se podem fazer com Cristiano Ronaldo.

A Sérvia

“É uma equipa que tem algumas semelhanças com a Ucrânia porque é uma equipa de posse, são jogadores que gostam de ter bola e sair a jogar. Mesmo quando pressionada, não é equipa de pontapé para a frente. Mas as características individuais são ligeiramente diferentes. A Sérvia tem jogadores muito rápidos, com boa saída também. Tem excelente posse de bola e quem viu jogo com a Alemanha viu isso. Com espaço cria muitas complicações. A expectativa é ter um jogo parecido com uma equipa que explora mais rápido a transição defesa para o ataque. Temos de estar atentos a isso.”

Jogo importante

“Este jogo da Sérvia seria sempre importante independentemente do resultado que aconteceu. Disse logo que estes jogos eram de dificuldade elevada e importância elevada também. A questão central é que o que tem de nos motivar este prazer enorme no que fazemos é o que já aconteceu no passado. Se for para pegarmos no passado que não vencemos o primeiro e que começamos sempre mal, então começamos por aí e agarramo-nos definitivamente ao passado. Então o que vamos pensar é que numa vez ganhámos os jogos todos e noutra não ganhámos os outros todos também.”

Alterações?

“Empate não foi o que esperávamos, mas as alterações podem vir mais pelo aspeto físico dos jogadores. Há jogadores que correm mais durante o jogo e fazem mais e mais jogos. Temos de ter isso em atenção. Este adversário não jogou como nós há dois dias. Teve um particular na quarta-feira, teve mais descanso.”

O que falhou com Ucrânia

“Neste jogo com a Ucrânia faltou-nos o golo e tivemos quatro ou cinco oportunidades para isso. Em termos ofensivos, houve momentos do jogo, alguns mais prolongados, em que a equipa circulou bem mas muito por trás. Faltou-nos objetividade. Vamos procurar fazer boa circulação, com qualidade no passe, mas criar mais problemas em momentos do jogo porque isso deixa o adversário confortável na ação defensiva. Sempre que circulamos por trás, temos de ser mais agressivos. O que podíamos e devíamos ter feito era também no momento de transição. Perto da área temos de ser mais rápidos e fortes na pressão para obrigar o adversário falhar. Vamos manter o que esteve bem e tentar melhor o que não esteve tão bem.”

18 jogos de qualificação

“Os números mostram bem a confiança dos jogadores. É uma equipa que tem 16 vitórias, um empate e uma derrota. Isso só pode dar confiança e serenidade. Mas claro que depois de cada jogo, olhamos para o jogo e vamos procurar ver o que fizemos bem e o que podíamos ter feito melhor. Mesmo quando ganhamos, acontece sempre isso. Há sempre situações para melhorar.”

João Félix e Ronaldo

“Se eu não achasse que o João tinha grande qualidade, acham que estaria na seleção? É uma pergunta de fácil resposta. Só trouxe o João porque acredito que tem um potencial enorme. Com tantos que tenho para convocar, não ia chamá-lo por ser só o João. Todos os jogadores que aqui estão são de enormíssima qualidade e o João não foge isso. Ronaldo? Não se pode comparar coisas que não são comparáveis. Não têm características iguais. São grandes jogadores, os dois mostram grande qualidade mas são completamente distintos na forma de jogar, no potencial físico, na morfologia. É comparar algo que não é possível comparar. Se têm qualidade? Claro que sim, se não aos 19 anos não estava na Seleção Nacional. Só jogadores de eleição chegam à Seleção com 17, 18 ou 19 anos. Só Futre, Chalana, Renato… Se não tivesse enorme qualidade não chegava à seleção com esta idade.”

Portugal defronta a Sérvia na segunda-feira, depois do empate 0-0, diante da Ucrânia em jogo de qualificação para o Euro 2020.