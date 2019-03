Rúben Dias. “Mais um jogo para ganhar” e “orgulho” em jogar com Pepe

O defesa-central Rúben Dias espera “um jogo difícil” contra a Sérvia, mas garante uma equipa focada no triunfo. Sobre o parceiro Pepe: “É um orgulho enorme jogar” ao lado dele.

A Sérvia

“Perspetivamos um jogo difícil, de grau elevado de dificuldade. Vai ser contra a Sérvia, não contra o Luka Jovic. É aí que está o foco, no coletivo, não num jogador. Esse é o ponto forte deles. Mas estamos focados em nós e no que tem de ser o nosso trabalho”.

Jogar com Pepe

“Neste espaço é uma coisa que passa ao lado, a parte dos clubes. O foco é aqui, encarar este início de competição da maneira mais forte possível. É um orgulho enorme jogar ao lado do Pepe, como seria com o Fonte que está aqui. Aproveito cada momento para aprender e crescer cada vez mais.”

Mais de 50 jogos esta época

“Os números são uma coisa que só contam no final. Há um jogo novo a cada três dias e esse é o foco. Números não influenciam nem têm essa importância toda. É só mais um jogo para ganhar.”

João Félix

“Sou um testemunho da qualidade dele porque estou todos os dias com ele no clube e aqui. Como é óbvio, mereceu a confiança do selecionador, felizmente para ele e para nós que também ganhamos. É mais um para ajudar aqui.”