“Mudar de primeiro-ministro não é solução”. Theresa May pressionada ou não a sair?

O Reino Unido tem de encontrar uma maneira de sair da União Europeia e não concentrar-se em afastar a primeira-ministra, afirmou este domingo o responsável do executivo britânico pelas Finanças.

Questionado pela Sky News sobre as notícias que dão conta que Theresa May estará a ser pressionada pelo seu próprio executivo para sair, Philip Hammond responde: “Não, não creio que isso esteja a acontecer”.

“Mudar de primeiro-ministro nesta altura não nos vai ajudar”, defende, rejeitando também a notícia de que ele próprio estaria a tentar que o vice-primeiro-ministro David Lidington assumisse a chefia interina do Governo.

A reação de Phillip Hammond surge depois de o jornal “Sunday Times” ter noticiado, no sábado, que vários membros do executivo de May estarão a movimentar-se para afastar a primeira-ministra.

“O fim está próximo. Sairá dentro de 10 dias”, afirmou mesmo um membro que não se quis identificar.

A BBC, por seu lado, avança neste domingo que Theresa May poderá ver o acordo para o Brexit aprovado no Parlamento se deixar o cargo. Ou seja, a BBC confirma a existência de um movimento dentro do Governo e da Câmara dos Comuns para tentar que Theresa May se demita e que essa será uma condição para muitos membros do Governo e do Partido Conservador apoiarem o acordo assinado com Bruxelas – que pode ir mais uma vez a votos na próxima semana.