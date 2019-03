Já são conhecidas todas as seleções apuradas para a fase final da Taça das Nações Africanas de 2019. Os últimos três apurados foram África do Sul, República Democrática do Congo e Tanzânia.

A prova vai disputar-se no Egito entre 21 de junho e 19 de julho.



Seleções apuradas:

Egito

Madagáscar

Tunísia

Senegal

Marrocos

Nigéria

Uganda

Mali

Guiné

Argélia

Mauritânia

Costa do Marfim

Quénia

Gana

Angola

Burundi

Camarões

Guiné Bissau

Namíbia

África do Sul

Tanzânia

República Democrática do Congo

Benin

Zimbabwe

[atualizado domingo às 19h55]