Atentado na Somália mata 15 pessoas, incluindo um membro do Governo

Pelo menos 15 mortos é o balanço de um ataque terrorista contra um edifício do Governo da Somália, ocorrido este sábado na capital, Mogadíscio. O movimento al Shabaab detonou um carro armadilhado e tomou depois o edifício de assalto.

Seguiu-se um tiroteio entre as forças de segurança e os guerrilheiros do al Shabaab.

Entre as vítimas está o vice-ministro do Trabalho, Saqar Ibrahim Abdalla, e alguns agentes policiais, avança o major Ali Abdullahi, em declarações à agência Reuters.

Saqar Ibrahim Abdalla encontrava-se no seu escritório no rés-do-chão e foi morto logo após a invasão do edifício.