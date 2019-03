João Rodrigues lidera Volta ao Alentejo

O português João Rodrigues (W52-FC Porto) ficou perto de assegurar o triunfo final na 37.ª edição da Volta ao Alentejo em bicicleta, ao vencer o contrarrelógio da quinta e penúltima etapa, em Castelo de Vide.

Rodrigues gastou 12.45 minutos para cumprir os 8,4 quilómetros do percurso, menos três segundos do que Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista), e quatro do que o espanhol Raul Alarcón (W52-FC Porto), o mesmo tempo que tem de avanço na classificação geral para os dois.

No domingo, a sexta e última etapa liga Portalegre a Évora, num percurso de 152 quilómetros, que termina na Praça do Giraldo.