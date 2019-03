Moçambique perde apuramento para a CAN aos 94 minutos

A seleção de Moçambique empata 2-2 contra a Guiné-Bissau e fica fora da fase final da Taça das Nações Africanas.

A equipa treinada por Abel Xavier estava a vencer ao minuto 89, resultado que lhe dava o apuramento, mas sofreu o golo do empate ao minuto 94.

A Guiné-Bissau, que já estava apurada, marcou o primeiro golo, por Piqueti, mas na segunda parte Moçambique virou o jogo com golos de Ratifo e Divrassone.

No entanto, Mendy, jogador do Vitória de Setúbal, apontou o tento nos descontos que eliminou os moçambicanos.

No outro jogo do grupo K a Namíbia foi goleada pela Zâmbia (4-1), mas apurou-se para a CAN por ter vencido os dois jogos contra Moçambique.