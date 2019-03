Golfe. Ricardo Melo Gouveia perde lugares no Open da Malásia

O português Ricardo Melo Gouveia caiu para o grupo dos classificados em 51.º lugar, ao descer 21 posições na terceira ronda no Open da Malásia, prova do circuito europeu de golfe.

O golfista português fez a sua pior volta do torneio de Kuala Lumpur a pior prestação nos três dias, com 74 pancadas, duas acima do par do campo, somando um total de 216, mais 13 do que o líder, o espanhol Nacho Elvira (203).

Ricardo Melo Gouveia cumpriu o percurso com quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), quatro 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).