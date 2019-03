Panucci demitido pela seleção da Albânia

O italiano Christian Panucci foi destituído do cargo de selecionador da Albânia, um dia depois da derrota por 2-0 com a Turquia, no arranque da qualificação para o Euro 2020, anunciou a federação daquele país.

“A AFSHF anuncia que hoje terminou oficialmente a colaboração com o técnico Christian Panucci", disse em comunicado a Federação Albanesa de Futebol, indicando que a seleção será orientada por Ervin Bulku e Sulejman Mema no próximo jogo, na segunda-feira, contra Andorra.

Panucci, antigo jogador de Real Madrid, Inter de Milão, Chelsea e AS Roma, foi nomeado selecionador da Albânia em julho de 2017, com o objetivo de conseguir a qualificação para o Europeu de 2020. O seu contrato terminava no final da fase de apuramento.

Em 15 jogos sob comando de Panucci, a Albânia ganhou quatro, empatou dois e perdeu nove.