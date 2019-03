Brexit. "Um milhão" de manifestantes exigem novo referendo

"Um milhão de pessoas" - segundo os organizadores - manifestam-se este sábado nas ruas de Londres. Estão contra a saída do Reino Unido da União Europeia e exigem um segundo referendo.



“O melhor acordo é não haver Brexit” e “exigimos um voto popular”, foram algumas das palavras de ordem naquele que poderá ser a maior manifestação contra a saída da UE.

Os manifestantes começaram a juntar-se na zona do Hyde Park, vão passar pela residência oficial da primeira-ministra, Theresa May. O protesto termina em frente ao Parlamento.

Phoebe Poole, uma jovem de 18 anos, foi uma das centenas de milhares de manifestantes que saiu este sábado às ruas de Londres.

Com um cartaz onde se podia ler “Nunca vamos desistir da UE”, numa referência a um êxito pop do cantor Rick Astley, Poople disse à agência Reuters que o Brexit é um desatre para a sua geração.

“Tivemos que vir cá hoje porque sentimos que o nosso futuro nos foi roubado. A nossa geração é que terá de viver com as consequências deste desastre”, afirmou a manifestante.

O protesto acontece após o Parlamento britânico ter chumbado, por duas vezes, o acordo para o Brexit, e depois de Theresa May, ter pedido o adiamento do divórcio com a UE, que devia acontecer a 29 de março.