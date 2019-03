Félix “é um dos melhores” depois de Cristiano Ronaldo

O presidente do Benfica diz que João Félix “é um dos melhores produtos do futebol português depois de Cristiano Ronaldo”.

Em entrevista ao jornal “Tuttosport”, Luís Filipe Vieira garante, no entanto, que os encarnados não estão interessados em vender o jogador. O líder das águias acrescenta que a ideia é até aumentar a cláusula de rescisão do avançado. Nesta altura o valor é de 120 milhões de euros.

“Se o quiserem… Nós, nesta altura, não estamos interessados em cedê-lo e em breve vamos aumentar a cláusula de rescisão de Félix”, refere.

Nesta entrevista ao jornal italiano, Vieira deixa elogios ao jovem de 19 anos. “É dotado de uma técnica incrível, é rápido e muito inteligente. Além disso, é uma excelente pessoa, demonstra ter valores importantes que me deixam muito orgulhoso”.

O presidente do Benfica falou também de Rúben Dias. “Vamos ver no futuro… o Rúben tem 21 anos e nas suas funções é um dos melhores do mundo. Vai ter uma carreira brilhante, gostava que fosse o nosso capitão nos próximos anos”.

Na mesma entrevista, Luís Filipe Vieira diz sonhar com dois jogadores que estão na Juventus e que gostaria de ver no Benfica: Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

Sobre esta temporada e um eventual triunfo na Liga Europa, o presidente dos encarnados não tem dúvidas: "O meu desejo é sempre que o Benfica ganhe todas partidas que joga."