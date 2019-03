Sub-17. Portugal derrota a Polónia

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu a Polónia, por 2-1, e alcançou a segunda vitória em dois jogos na ronda de elite do apuramento para o Europeu da categoria.

Com o vencedor de cada um dos oito grupos a garantir um lugar na fase final do Europeu, que decorrerá entre 3 e 19 de maio na República da Irlanda, Portugal passou a somar seis pontos, contra três da Rússia, que ainda joga hoje frente à Escócia, anfitriã do grupo 6.

Os portugueses, treinados por Emílio Peixe, garantiram a vitória, novamente no Saint Mirren Park, em Paisley, com golos de Pedro Brazão, aos 10 minutos, e Gerson, aos 29, com a Polónia a reduzir por Zalewski, aos 79, depois de terem batido os escoceses na primeira jornada (2-0).

"Globalmente, estivemos muito bem, foi um jogo muito exigente. Agora vamos aguardar pelos resultados para vermos a nossa posição. Estamos já a pensar no próximo jogo e temos muita vontade de somar mais uma vitória", disse no final o selecionador Emílio Peixe.

A Rússia, que na primeira jornada venceu a Polónia por 3-2, e a Escócia defrontam-se a partir das 16h00.

Portugal e Rússia defrontam-se na terceira e última jornada, na terça-feira, no Cappielow Park, em Greenock.

Apuram-se para o Europeu os vencedores dos oito grupos e os sete melhores segundos classificados (contabilizando resultados com o primeiro e o terceiro).