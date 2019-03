​Félix da Costa sobe à liderança da Fórmula E

"Estou contente com o resultado, mostra a nossa ambição. Tínhamos o carro mais eficiente e foi pena não conseguir o segundo lugar mas o Rowland foi muito agressivo a defender a posição. Tive de pensar no campeonato e manter a cabeça no sítio", explicou o piloto português da BMW, que lidera agora o campeonato, com 62 pontos, mais três do que o belga Jerôme D'Ambrosio (Mahindra), que foi apenas sétimo.

Este foi o terceiro pódio da temporada para António Félix da Costa, depois da vitória na abertura, na Arábia Saudita, e do segundo lugar no México.

A corrida de hoje ficou marcada por diversos acidentes, que deixaram 11 pilotos fora de prova. O último, entre o suíço Sébastien Buémi (Nissan), o holandês Robin Frijns (Virgin) e o brasileiro Lucas di Grassi (Audi) terminou com a corrida uma volta mais cedo.

O campeonato segue, agora, para a Europa, com Roma a acolher a sétima jornada do campeonato, no dia 13 de abril.