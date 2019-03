PJ recupera embalagens desaparecidas de potente analgésico

A Polícia Judiciária (PJ) recuperou 430 embalagens de um medicamento analgésico, 50 vezes mais potente que heroína, que tinham sido dadas como desaparecidas de um distribuidor.

“Na sequência das diligências de investigação realizadas no âmbito daquele inquérito, que contaram com o apoio da Diretoria do Norte, foi possível localizar e apreender, no decurso da corrente semana, a totalidade das embalagens que tinham sido dadas como desaparecidas”, anunciou este sábado a PJ, em comunicado.

“Perante os elementos apurados não se procedeu à constituição de qualquer arguido, prosseguindo a investigação a cargo da Polícia Judiciária para total e completo esclarecimento dos factos”, adianta aquela força.

A Renascença sabe que as 430 embalagens do analgésico Fentanilo Basi foram encontradas no distribuidor. Em causa poderá estar um problema na inventariação do fármaco, mas a investigação prossegue.

O desaparecimento do lote de medicamentos foi noticiado a 7 de março, na sequência de um alerta do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento.

A substância fentanil é usada na analgesia de curta duração ou quando necessário para período pós-operatório imediato e também como componente analgésico da anestesia geral e suplemento da anestesia local.

Trata-se de um opióide 50 vezes mais potente do que a heroína que é usado igualmente no caso de dores extremas provocadas por doenças crónicas e oncológicas.

Dias mais tarde foi conhecido o desaparecimento de um distribuidor mais de 60 unidades do medicamento Trvicay 50mg, usado no tratamento de pessoas infetadas com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). Estes medicamentos ainda não foram localizados.