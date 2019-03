Declarada a vitória final sobre o Estado Islâmico

Num comunicado enviado à Renascença pelo Conselho Militar Siríaco, uma milícia cristã que compõe as Forças Democráticas da Síria, lê-se que “com orgulho e a honra da vitória, o Conselho Militar Siríaco declara a derrota total do Estado Islâmico. As Forças Democráticas da Síria, de que o o Conselho Militar Siríaco é uma componente, completou com sucesso a operação ‘tempestade Jazira’, que incluiu o cerco e eliminação da organização terrorista na vila de Baghouz, o seu último reduto”.

As Forças Democráticas da Síria são uma coligação de milícias curdas, árabes e cristãs, independentes do regime, que lutam no nordeste da Síria.

O anúncio segue-se ao de Donald Trump, feito na sexta-feira. Mas enquanto Trump já tinha declarado o final do Estado Islâmico por mais que uma vez, esta é a primeira vez que essa realidade é reconhecida pelas forças que travam o combate no terreno.

Desta forma, explica o grupo, “termina o reino de terrorismo, manchado com o sangue dos inocentes. O Estado Islâmico, juntamente com as suas histórias de terror e os seus crimes contra a humanidade, foi eliminado”.

O Conselho Militar Siríaco agradece ainda o esforço da coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, que prestou apoio logístico e aéreo às tropas no terreno, e compromete-se a manter a colaboração no sentido de continuar a combater o terrorismo e eventuais células do Estado Islâmico que se mantenham dormentes, esperando oportunidades de atacar.

Por fim, o comunicado enaltece a memória dos mártires “sacrificados sobre o altar da liberdade”, cujo exemplo conduziu a esta vitória.

O Estado Islâmico chegou a ocupar um terço da Síria e do Iraque, estabelecendo um califado que era de facto independente. Ao longo de seis anos o grupo espalhou o terror pelo território que ocupava, perseguindo todos os que não concordavam com a sua visão extremista do Islão, com particular destaque para as minorias religiosas, como os cristãos e os yezidis.