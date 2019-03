Shevchenko: "Fizemos 80% do que queríamos"

Anriy Shevchenko era um homem satisfeito, depois do empate da Ucrânia na Luz, frente a Portugal. O selecionador ucraniano assumiu que a sua equipa cumpriu com a maior parte do plano que tinha delineado.

"Foi feito 80% do que queríamos fazer foi feito. Na primeira parte, não deixámos Portugal marcar e isso era o mais importante. Esperávamos ter tido melhores transições da defesa para o ataque, mas Portugal não nos deixou. Era difícil, mas conseguimos manter o resultado até ao fim. Podíamos ter marcado em alguns contra-ataques, mas não fomos bem sucedidos nisso", analisou, em declarações aos jornalistas ucranianos.

Agora, o ex-avançado espera ir ao Luxemburgo arrecadar a liderança do grupo B de qualificação para o Euro 2020. "O objetivo era também pouparmos energia para o próximo jogo. Vamos analisar se iremos fazer alterações na equipa", assumiu Shevchenko, selecionador ucraniano.