Fernando Santos: "Dizer agora que o Pizzi, o Félix ou o 'Manel' podiam ter sido a chave é fácil"

Fernando Santos trouxe o "Manel" de volta ao imaginário do futebol português. Tal como Jorge Jesus fizera em 2014,acerca da saída de Matic do Benfica, o selecionador nacional trouxe o mítico jogador imaginário à baila para justificar as suas opções no jogo com a Ucrânia, que terminou empatado, sem golos.

João Félix não foi lançado frente à Ucrânia. No final do jogo, em conferência de imprensa, Fernando Santos foi questionado sobre essa e as demais opções técnicas que tomou durante a partida.

"Tínhamos 23 jogadores, qualquer um podia ser a chave para a vitória. Dizer que o Pizzi, o João Félix, o 'Manel' ou o Joaquim podiam ser a chave para a vitória é fácil, agora", atirou o timoneiro das "quinas".

Fernando Santos também preferiu não relevar o regresso de Cristiano Ronaldo à seleção, nove meses depois: "O que é importante é Portugal, que não ganhou, mas queria ganhar. [Os jogadores] não estão satisfeitos. Não é por aí que podemos entrar, se o Ronaldo voltou ou não voltou."

A seleção nacional volta a disputar o apuramento para o Euro 2020 na segunda-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. O Portugal-Sérvia terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.