Bernardo Silva assume que Portugal teve "jogo menos bem conseguido"

Bernardo Silva admitiu, após o empate com a Ucrânia, sem golos, que Portugal não fez um grande jogo.

"Foi um jogo menos bem conseguido da nossa parte. Não estivemos bem na primeira parte, não conseguimos recuperar a bola em zonas altas e não criámos ocasiões", admitiu o médio do Manchester city, em declarações à RTP. A segunda parte foi "um pouco melhor", mas continuou sem ser "de todo aquilo que se esperava e o que a equipa queria fazer, principalmente estando a jogar em casa".

Ainda assim, "um empate não é tão mau como uma derrota" e a seleção nacional pode reagir daqui a uns dias: "Temos já jogo na segunda-feira com a Sérvia e temos de vencer, é o que vamos procurar."

Rúben Dias vê o copo meio cheio



Rúben Dias defendeu, em declarações à RTP, que Portugal entrou na qualificação para o Euro 2020 "com convicção, apesar do resultado".

"Fizemos uma boa exibição, estivemos fortes, sempre em cima deles. Dominámos totalmente o jogo e fomos tentando. Não é o resultado que altera o que foi o nosso trabalho", afirmou o central do Benfica.

Para Rúben Dias, "só faltou o golo" para Portugal deixar a Luz com melhor resultado. "Basta um segundo para decidir o jogo", assinalou, considerando, no entanto, que "há que destacar a exibição da equipa".

Dyego Sousa regressa às origens



Dyego Sousa estava "triste pelo resultado", mas "feliz pela estreia" pela seleção portuguesa, após a partida, conforme expressou à RTP:

"Já esperava por isto há muito tempo e aconteceu. Sempre tive o objetivo de jogar pela seleção portuguesa. Já pensava nisso quando cheguei a Portugal para jogar no Leixões. Passei ainda pelo Portimonense, pelo Tondela, estive no Marítimo e agora estou no Braga. Sempre com o objetivo de chegar à seleção e agora estou aqui. Quero agradecer ao povo português pelo carinho que sempre teve por mim. Espero dar muitas alegrias. Não vai faltar garra e determinação dentro do campo."

Jogar com Cristiano Ronaldo "é muito bom, é um sonho realizado". Agora, Dyego Sousa aponta baterias para o próximo jogo. "Temos de descansar e dar continuidade, porque segunda-feira temos já mais um jogo importante e temos de conseguir a vitória", sublinhou o avançado.