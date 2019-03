Nulo com a Ucrânia "vai dar mais força" a Portugal para bater a Sérvia

Fernando Santos assegurou, após o jogo, que o empate sem golos da Ucrânia dará mais força a Portugal para derrotar a Sérvia, no próximo jogo da seleção nacional de qualificação para o Euro 2020.

Em declarações à RTP, após o jogo, o selecionador nacional garantiu que o deslize logo a abrir o apuramento "não vai resultar em nenhum golpe anímico" que deite Portugal abaixo, porque "isto faz parte do futebol".

"Vai é dar-nos mais força para no jogo com a Sérvia ganhar. Os jogadores queriam ganhar e não ganhar, mesmo tendo procurado fazer bem as coisas, acaba sempre por deixar o espírito um bocadinho abalado. Mas os jogadores vão recuperar, são muito experientes. Vamos rapidamente recuperar disto para podermos vencer a Sérvia", afirmou.

Faltou um golo perante Ucrânia muito defensiva



Fernando Santos assumiu que já esperava uma Ucrânia muito aglomerada na defesa, embora seja "uma equipa que quando tem bola sabe jogar e que cansa o adversário, não perde a bola com facilidade". Apesar da escassez de golos, o selecionador gostou do que viu:

"A equipa, globalmente, esteve bem. Nunca se pode dizer que está totalmente bem, porque obviamente quando se ganha é que está tudo bem, mas a equipa teve bons momentos. Os jogadores tentaram, criaram situações. Continuámos a tentar por um lado e pelo outro e até nos expusemos ao perigo ao arriscarmos tudo. O adversário até teve uma boa oportunidade quase a acabar o jogo, mas acho que foi um resultado injusto. Portugal merecia ganhar. Satisfeitos não estamos, mas isto faz parte do futebol temos de ganhar os ouros jogos que vamos a seguir."

Fernando Santos também considerou que "faltou essencialmente mais jogo interior", assim como "um bocadinho mais de pressão na reação à perda", porque "era nisso que o adversário tinha mais dificuldade".

A seleção nacional volta a disputar o apuramento para o Euro 2020 na segunda-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. O Portugal-Sérvia terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.