O brasileiro Casemiro considera que Éder Militão, defesa do FC Porto, está a realizar "uma temporada excecional" no campeonato português.

“Há jogadores a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Diria que Militão é um jogador jovem, que está a fazer uma temporada excecional no FC Porto. Encaixa no perfil de longo prazo e vai durar muito tempo na seleção brasileira. Por isso, é que foi para o Real Madrid", referiu em conferência de imprensa o médio, futuro companheiro do defesa-central no Real Madrid.

À semelhança de Éder Militão, Casemiro só jogou uma temporada no futebol português, em 2014/15, ao serviço do FC Porto, clube ao qual deixou elogios pelos diversos nomes que tem colocado na equipa principal do Brasil.

"Nota-se que o FC Porto faz um grandíssimo trabalho. Saí há quatro anos e tenho um carinho excecional por funcionários e adeptos que me acolheram muito bem. Por isso, é que tantos jogadores daqui já passaram pela seleção com um nível muito alto", analisou o médio de 27 anos, manifestando um misto de orgulho e felicidade por regressar ao Estádio do Dragão com as cores da seleção cinco vezes campeã mundial.

Sobre Alex Telles, o outro elemento dos azuis e brancos convocado por Tite, que procura a estreia absoluta pelo Brasil, Casemiro foi perentório: "A oportunidade vai ser dada amanhã. Cabe ao Alex e a todos os outros jogadores fazerem um bom trabalho e lutar pela continuidade na seleção. O pensamento do treinador depois do Mundial 2018 é trazer gente nova, sem esquecer os mais experientes."

O Brasil defronta o Panamá no sábado, às 17h00, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro que vai ser arbitrado pelo português João Pinheiro.

De seguida, os comandados de Tite viajam para a República Checa, onde, na terça-feira, defrontam a seleção local, em Praga, no segundo de dois compromissos particulares que antecedem a convocatória oficial para a Copa América de 2019, que o Brasil acolherá entre 14 de junho e 7 de julho, medindo forças com Bolívia, Venezuela e Perú no grupo A.