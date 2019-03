Segue esta sexta-feira à noite para Moçambique um avião com operacionais dos bombeiros, GNR e INEM que vão ajudar as vítimas do ciclone Idai, confirma a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Depois de na quarta-feira ter seguido um C130 da Força Aérea, com 35 militares, esta sexta-feira parte para Moçambique uma nova vaga de apoio português.

“Esta força é composta por operacionais da Força Especial de Bombeiros (10 elementos), de Bombeiros Voluntários de diversas corporações do distrito de Santarém (19 elementos), da Guarda Nacional Republicana (18 elementos) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (1 elemento)”, explica a ANPC, em comunicado.

A bordo segue também diverso material médico de apoio ao Hospital da Beira.

O dispositivo será coordenado pela Proteção Civil e parte num avião comercial, do aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa.

Estes elementos vão juntar-se a uma equipa multidisciplinar avançada de proteção civil que seguiu na quinta-feira para Moçambique.

De acordo com o mais recente balanço oficial, as autoridades de Maputo confirmaram já o registo de 293 mortos, 1.511 feridos e 344 mil pessoas afetadas.