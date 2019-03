PSG

UEFA abre processo disciplinar a Neymar por insultos a árbitro no Instagram

22 mar, 2019 - 19:05 • Redação com Lusa

Em causa um "post" do brasileiro, após a eliminação do PSG da Liga dos Campeões, às mãos do Manchester United, com um penálti polémico. Neymar arrisca suspensão de vários jogos.