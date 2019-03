PSP pede estudo a duas décadas de acidentes com explosivos. Só nos últimos anos morreram 19 pessoas

A Universidade de Coimbra vai estudar, a pedido da PSP, todos os acidentes com explosivos ocorridos em Portugal nos últimos 20 anos.

Só nos últimos quatro anos, registaram-se em Portugal 52 acidentes com explosivos, de que resultaram 19 mortos e 59 feridos graves.





















São estes números que levaram a PSP a procurar explicações mais técnicas e detalhadas sobre o que está na origem destes acidentes, nomeadamente em que locais se registaram, com que condições de armazenamento, com que temperaturas e níveis de humidade, e quem eram as vítimas.



Para além de ficar com dados que serão importantes para a elaboração de futuras leis nacionais, a PSP pretende também partilhar este estudo com outros Estados-membros da União Europeia e, dessa forma, contribuir para a definição de padrões internacionais.