Gabriel Cullaigh é o novo líder da Volta ao Alentejo

Gabriel Cullaigh ascendeu, esta sexta-feira, à liderança da Volta ao Alentejo em bicicleta, ao vencer a terceira etapa, que ligou Santiago do Cacém a Mora.

O ciclista britânico da Team Wiggins bateu ao "sprint" os portugueses Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista), vencedor da "Alentejana" em 2018, e Rafael Silva (Efapel), segundo e terceiro classificados da tirada, respetivamente.

Cullaigh passa a liderar a classificação geral individual da Volta ao Alentejo, com o mesmo tempo de Mendonça, também aqui segundo colocado, e do espanhol Vicente de Mateus (Aviludo-Louletano), que fecha o pódio. O anterior líder, o também espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias), terminou a etapa em 17.º, juntamente com o pelotão, e caiu para quarto, também com o mesmo tempo do camisola amarela.

No sábado, o pelotão terá pela frente etapa dupla. Primeiro, uma ligação de 74,3 quilómetros entre Ponte de Sor e Portalegre. Depois, um contrarrelógio de 8,4 quilómetros em Castelo de Vide.