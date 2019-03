Beira Rescue. No meio da tragédia, grupo de Whatsapp ajuda a unir portugueses e moçambicanos

É, por estes dias, o maior meio de comunicação a unir os portugueses que residem em Moçambique. Tudo começou quando, no último domingo, falharam as ligações telefónicas. Carla Alfredo, que estava na Beira, deixou de conseguir comunicar com o marido, retido em Maputo.

Assim nasceu o grupo de Whatsapp Rescue Beira, que começou por ter entre 10 ou 15 membros mas que, entretanto, cresceu e muito.

Usado para divulgar as principais notícias e informações oficiais sobre a situação em várias partes de Moçambique, face ao rasto de destruição deixado pelo ciclone Idai, o Rescue Beira tornou-se um verdadeiro motor de busca, explica à Renascença Romeu Rodrigues.

Basta percorrer as partilhas no grupo para perceber a sua importância. Foi através dele que a Renascença conseguiu o primeiro contacto com um português que chegou à Beira dias depois da passagem do ciclone. É por lá que, todos os dias, qualquer cidadão incomunicável dá finalmente sinal de vida, ou que alguém tenta reencontrar um filho, uma prima ou uma tia.

O grupo não está limitado a portugueses que residem no país, havendo muitos moçambicanos que recorrem ao Rescue Beira. Esta é, afinal, uma tragédia sem fronteiras que afeta todos por igual sem olhar a nacionalidades.

Ouça a reportagem clicando na imagem acima.