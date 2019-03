A aposta da Renascença para o onze da seleção frente à Ucrânia

Cristiano Ronaldo vai voltar ao onze da seleção nacional, diante da Ucrânia, no primeiro jogo da fase de qualificação para o Euro 2020. Esta é a aposta da Renascença para a equipa montada por Fernando Santos.

Na baliza, jogará Rui Patrício, o número um português. No lado direito da defesa, estará João Cancelo, enquanto do outro lado a aposta recairá em Raphael Guerreiro. A dupla de centrais será formada por Pepe e Rúben Dias, conforme tem sido aposta habitual do selecionador nacional.

Rúben Neves e William Carvalho repetirão presença num meio-campo que ganhou a plena confiança de Fernando Santos, durante a Liga das Nações. João Moutinho, renascido no Wolves, será o terceiro homem.

Onze de Portugal: Patrício; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Rúben Neves, Moutinho, William Carvalho; Bernardo, Ronaldo e André Silva.

Por fim, no ataque, o grande destaque vai para Cristiano Ronaldo, no corredor esquerdo. O capitão, de volta à seleção e aos onzes - falhou toda a fase de grupos da Liga das Nações -, assume a posição predileta.

A complementar a grande estrela, estarão dois Silvas: Bernardo, para espalhar magia a partir do flanco direito, e André, a encabeçar o ataque, reeditando a dupla com Ronaldo que tantos golos tem dado à seleção.

O arranque do apuramento para o Euro 2020 está marcado para esta sexta-feira, às 19h45, no Estádio da Luz. O Portugal-Ucrânia tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.