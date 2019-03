Boca não sobe oferta por Acuña e já procura alternativas

O presidente do Boca Juniors confirma que o clube tem interesse em Marcos Acuña e que o Sporting recusou uma proposta de 15 milhões de euros. Diego Angelici sublinha que dificilmente o clube irá além do valor anteriormente apresentado e deixa entender que poderá, mesmo, desistir de tentar contratar o jogador.

"Não me parece que possamos fazer uma proposta superior à que fizemos por Acuña, que foi de 15 milhões. Uma oferta que para o futebol argentino é significativa e foi recusada. Vamos procurar outras alternativas dentro de certos pressupostos. Nós mostramos interesse nos jogadores, mas os jogadores também têm de ter a vontade de regressar à Argentina e temos de ver se o Boca consegue pagar o salário que eles estão a receber", disse Angelici, em entrevista à rádio AM990 da Argentina.

Questionado sobre poderia voltar à carga por Acuña, o dirigente reforça interesse no internacional argentino, mas sublinha que está "à procura de alternativas". E as alternativas serão sempre do nível do jogador do Sporting. O Boca atravessa um período de saudável financeiramente e "procura jogadores de seleção". "Apostamos nos melhores, mas depois lidamos com a realidade. Vamos tentar sempre trazer os melhores, jogadores que sejam de seleções, dos seus países ou do nosso país", conclui.

Acuña cumpre a segunda temporada no Sporting. O internacional argentino, de 27 anos, tem contrato com os leões até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Zenit também terá estado interessado em contratar o jogador, mas os leões acabaram por manter Acuña, jogador adquirido ao Racing Avellaneda, clube que reclama incumprimento do Sporting no pagamento da transferência.