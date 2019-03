Misericórdia do Porto doa 25 mil euros para comprar medicamentos para Moçambique

A Santa Casa da Misericórdia do Porto decidiu apoiar com 25 mil euros a compra de medicamentos para Moçambique, uma semana depois de o ciclone Idai ter deixado um rasto de destruição no país.

De acordo com o provedor António Tavares, "a canalização das verbas vai ser feita através da embaixada portuguesa em Maputo e com o pagamento direto aos fornecedores desses mesmos medicamentos".

Tavares diz querer "evitar algumas complicações que têm surgido nos últimos tempos em relação a donativos que depois não chegam ao destino".

Numa segunda fase, a Misericórdia do Porto admite voltar a prestar apoio mas de outra índole, nomeadamente "com a presença no terreno de algum pessoal médico" ou recebendo em Portugal, nos hospitais da Santa Casa, "pessoas que precisem de tratamento".

Já foram confirmados mais de 600 mortos no rescaldo da passagem do ciclone Idai por Moçambique, Zimbabué e Malawi, quase 300 deles só em Moçambique.