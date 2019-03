Chaves empata com Académico de Viseu

O Desportivo de Chaves empatou a uma bola com o Académico de Viseu, esta sexta-feira, num encontro amigável realizado em Chaves. André Luís, avançado brasileiro dos flavienses, marcou o primeiro golo da partida. O médio Diogo Santos empatou para a equipa da II Liga.

José Mota e Rui Borges, treinadores que foram contratados já com a época em andamento, rodaram todos os jogadores que tinham à disposição.

O Chaves prepara a receção ao Sporting, onde procurará pontos para sair da zona de despromoção. Os transmontanos ocupam o penúltimo lugar da I Liga, com 24 pontos. Estão a um ponto do Vitória de Setúbal, a primeira equipa em zona de permanência. O Académico defronta o Varzim na próxima jornada da II Liga. Um jogo entre duas equipas que estão em lugares de descida no campeonato.