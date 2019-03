Coreia de Paulo Bento vence Bolívia

A Coreia do Sul bateu a Bolívia, por 1-0, em jogo de caráter amigável. Foi a primeira aparição da seleção treinada por Paulo Bento, após a eliminação na Taça das Nações Asiáticas, frente ao Qatar, nos quartos de final.

Chung-Yong Lee, do Bochum, foi o autor do único golo do encontro, a quatro minutos do final da partida.

Na terça-feira, 26 de março, Paulo Bento encontra Carlos Queiroz, em mais um jogo de preparação da Coreia do Sul, desta vez, frente à Colômbia.