Suspeito do atentado na Holanda confessa crime e garante que agiu sozinho

A procuradoria-geral da Holanda informou esta sexta-feira que o homem suspeito de abrir fogo num elétrico da cidade de Utrecht confessou o crime e garantiu que agiu sozinho.

À Associated Press, o porta-voz do Ministério Público, Frans Zonneveld, disse que o motivo do tiroteio que provocou três mortos e cinco feridos, três deles com gravidade, continua sob investigação.

Antes do anúncio, o juiz responsável pelo processo contra Gökmen Tanis, de 37 anos e origem turca, alargou o prazo de detenção provisória do suspeito por mais duas semanas.

Tanis enfrenta acusações de homicídio e intenção terrorista. Para já, as autoridades holandesas continuam sem descartar possíveis "motivações terroristas" para explicar o ataque.