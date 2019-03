Chiara Manfletti. Eis a primeira presidente da Agência Espacial Portuguesa

Chiara Manfletti é a primeira presidente da Agência Espacial Portuguesa "Portugal Space". A nomeação foi divulgada esta sexta-feira pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior.

Em comunicado, o gabinete do ministro Manuel Heitor esclarece que o nome foi escolhido na primeira assembleia geral da Agência. Para vice-presidente foi escolhido o português Luis Santos.

Chiara Manfletti é engenheira aeronáutica, tem dupla nacionalidade (italiana e alemã). Era, até agora, assessora do diretor-geral Agência Espacial Europeia. Luís Santos é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico (IST), tendo sido até ao momento o Coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço, agora integrada na Agência Espacial Portuguesa.



"Chiara Manfletti é terceira mulher a presidir a uma agência espacial a nível mundial, depois de Pascale Ehrenfreund, que foi Presidente da Agência Espacial Alemã (DLR) entre 2015 e 2017, e de Megan Clark, que foi nomeada recentemente, em 2018, presidente da Agência Espacial Australiana, aquando da sua criação no ano passado.", lê-se na nota do Ministério.



No final de 2018, o Governo tinha anunciado que a nova Agência Espacial Portuguesa vai começar a funcionar no limite em março, na ilha de Santa Maria, nos Açores.

Formalmente, a Agência Espacial Portuguesa foi criada no início do março.



De acordo com o Governo, a agência "Portugal Space" é "responsável por promover e executar a Estratégia "Portugal Espaço 2030" e articular a gestão dos vários programas nacionais ligados ao Espaço, fomentando o investimento, a criação de emprego qualificado e a prestação de serviços ligados a ciências e tecnologias do Espaço em estreita articulação com a Agência Espacial Europeia e com o processo de desenvolvimento do Centro Internacional de Investigação do Atlântico (AIR Centre)".